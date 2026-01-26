En kraftig vinterstorm lammer store deler av USA

HQ

En kraftig vinterstorm strammet grepet om store deler av USA i helgen, og brakte tung snø, underkjølt regn og bitter arktisk kulde til en stor del av landet. Fra midten av sørstatene til New England forstyrret farlige forhold hverdagen for titalls millioner mennesker, noe som førte til unntakstilstander i flere stater.

Mer enn én million hjem og bedrifter mistet strømmen i åtte sørlige delstater da tykk is tynget ned kraftledninger og knekte tregrener. Tennessee ble hardest rammet, og sto for omtrent en tredjedel av strømbruddene, mens kraftselskapene advarte om at gjenopprettingsarbeidet kunne bli forsinket på grunn av vedvarende kulde og farlige forhold. Føderale myndigheter grep inn og utstedte nødordrer for å stabilisere energinettene i regioner som var under alvorlig belastning.

Flytrafikken gikk nesten i stå etter hvert som stormen tiltok. Flyselskapene kansellerte mer enn 11 000 avganger over hele landet på én dag, og de aller fleste avgangene ble innstilt på de store flyplassene i Washington, New York, Philadelphia og Charlotte. Ronald Reagan National Airport ble i praksis stengt, noe som understreket omfanget av forstyrrelsene.

Snømengdene nådde en meter eller mer i deler av Colorado, Illinois, Indiana, Missouri, New York og Pennsylvania, mens underkjølt regn forvandlet veiene til isflak i Midt-Atlanteren og sørøst i USA. Vindavkjølingen stupte til farlige nivåer på de nordlige slettene, med temperaturer helt ned mot minus 50 grader Fahrenheit, noe som satte nødetatene og den lokale infrastrukturen på prøve.

Selv om stormsystemet forventes å trekke til havs, advarer prognosemakerne om at det verste kanskje ikke er over. En ny bølge av arktisk luft vil følge, noe som vil forlenge isforholdene og den dype kulden inn i de kommende dagene. Myndighetene fortsetter å oppfordre innbyggerne til å begrense reiser, spare på energien og forberede seg på langvarige driftsforstyrrelser, ettersom USA står overfor en av sesongens mest intense vinterværshendelser.