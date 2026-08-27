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En kullgruve i Colorado blir omgjort til et solkraftverk med 16 000 solcellepaneler
Fra den mest forurensende typen elektrisitet til kanskje den reneste.
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Når det gjelder energiproduksjon, er det få ting som er så forurensende som kull. Derfor melder CBS nå at en kullgruve i Colorado, eid av en ølprodusent, har blitt omgjort til et solkraftverk for å produsere betydelig renere energi.
Totalt har den nedlagte gruven nå 19 hektar (tilsvarende 26 fotballbaner) med solceller – 16 000 av dem – som produserer syv megawatt. Dette dekker syv prosent av Molson Coors Internationals energibehov, og administrerende direktør Jim Crawford sier:
«I løpet av de siste 150+ årene av Golden Valleys historie har vi fokusert på effektivitet, på å søke muligheter for forbedring og bærekraft.»