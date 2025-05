En kvinne dyttet en syklist i et sykkelritt i Spania uten at det var meningen, ifølge lokale medier

HQ

Et mindre uhell skjedde tirsdag i kvinnenes La Vuelta a Españasykkelrittet i Spania, da en kvinne ved et uhell falt og dyttet en syklist, den nederlandske syklisten Aniek Van Alphen (Fenix-Deceuninck-laget), som mistet balansen og falt i bakken, noe som nesten skapte en ringvirkning som påvirket andre syklister.

Det skjedde i Barbastro, en by i regionen Aragón i Spania. Ifølge det lokale mediet El Heraldo var det en eldre kvinne som jublet, men som mistet balansen og falt i bakken. Hun måtte kjøres til sykehus, men ble utskrevet samme dag. Van Alphen pådro seg ingen skader og kunne raskt reise seg igjen og returnere til rittet.

Ulykken fikk heldigvis ingen alvorlige konsekvenser, og årsaken var uheldig. Videoer av øyeblikket gikk viralt og utløste en viss kontrovers fordi det ser ut til at dyttet var forsettlig, men det var ikke tilfelle. Dette viser imidlertid igjen den virkelig høye sikkerhetsrisikoen for syklister når tilskuere er for nærme veien. For en måned siden ble Mathieu van der Poel slått med en flaske i ansiktet. Gjerningsmannen snudde seg selv.