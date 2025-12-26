En legende har logget ut, og det er på tide å si farvel til Epic Gamer Grandma

HQ

Hvis du er interessert i spill og bruker Instagram, TikTok og/eller YouTube, er det en god sjanse for at du har sett Epic Gamer Grandma dukke opp i feeden din i løpet av de syv årene hun har vært aktiv. Hun er en eldre skotsk dame med uventet skarpe spillferdigheter, en varm personlighet og en virkelig sjarmerende holdning, og hun ble raskt noe av en kultfigur med 2,4 millioner følgere på TikTok.

Men ... dessverre har alle gode ting en ende, og i romjulen kunngjorde familien hennes på Instagram at hun dessverre hadde gått bort etter en sykdomsperiode relatert til KOLS og et hjerneslag. Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke Epic Gamer Grandma for all underholdningen, og ikke minst for å ha bidratt til å vise at gaming er noe som passer for alle, uansett alder.