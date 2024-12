En Lego PlayStation 2 kan være på vei

HQ

Fra en Porsche til en Polaroid, du kan lage stort sett hva som helst i Lego nå for tiden. Vi har også sett Lego-lignende kreasjoner som gjenskaper tidligere tiders spillkonsoller, som Mega Xbox 360. Nå kan vi se Lego ta for seg tidenes mest solgte konsoll, PlayStation 2.

I følge TheBrickFan er PlayStation 2-settet ikke offisielt fra Lego, men kommer i stedet fra fanen RippleDrive. Det foreslåtte settet inneholder 2 111 deler og er en 1:1-skala av PlayStation 2. Den leveres med en kontroller, og lar deg åpne den opp for å se innsiden også.

Kreasjonen har nådd 10 000 støttespillere, noe som betyr at Lego vil vurdere om den kan gjøres om til et sett. Med så mange deler og det faktum at du ikke kan leke med det, kan vi forestille oss at dette kommer til å bli et 18+ sett for seriøse byggere og samlere.

