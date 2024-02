En legosamling med Dungeons and Dragons er på vei

HQ

Lego har kunngjort at de kommer til å utvide sin enorme portefølje av samarbeid i nær fremtid ved endelig å gå sammen med Wizards of the Coast's Dungeons and Dragons merkevare.

En kolleksjon, som skal falle inn under Lego Ideas, er under utvikling, selv om de nøyaktige detaljene i kolleksjonen ennå ikke er avslørt eller bekreftet, ettersom Lego og D&D holder kortene tett til brystet så langt.

Det finnes en kort teaser for samarbeidet som er publisert på X, men bortsett fra å se et skjelett og diverse småting fanget i en geléaktig kube, gir den oss egentlig ikke så mange hint om hva samarbeidet vil innebære.

Hvilke kulisser håper du på å se levendegjort her?