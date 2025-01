En leksjon i selvkontroll: Pavlyuchenkova gjør det minst voldsomme racketkastet i tennis

HQ

Aryna Sabalenka har sikret seg billetten til sin tiende semifinale i Australian Open, etter å ha beseiret Anastasia Pavlyuchenkova i tre sett. Den regjerende mesteren og verdenseneren kjempet med 6-2, 2-6, 6-3, og russeren kom tilbake i andre sett med spektakulære poeng som dette.

Dessverre for Pavlyuchenkova betydde to feil i nettet at Sabalenka vant og ble den første spilleren siden Maria Sharapova i 2008 til å nå 10 semifinaler i en Grand Slam-turnering. Torsdag venter Paula Badosa, etter at hun overraskende slo ut Coco Gauff, som er nummer tre i verden.

I løpet av kampen utførte Pavlyuchenkova det mange beskriver som "det minst voldelige racketkastet i tennishistorien". Etter å ha misset et poeng var Pavlyuchenkova i ferd med å kaste racketen sin i sinne mot gulvet ... men i prosessen kontrollerte hun seg selv og slapp racketen høflig i gulvet, i et humoristisk og litt sjarmerende øyeblikk.

Sinnehåndtering er noe flere idrettsutøvere bør jobbe med, og Pavlyuchenkova visste å kontrollere seg selv, til tross for at hun hadde alle grunner til å bli sint. Andre har ikke så mye selvkontroll...