En liste over ledige stillinger hos Mob Entertainment viser at studioet har flere prosjekter på gang, blant annet et nytt flerspillerspill, og at de skal utforske bruken av kunstig intelligens
Og de ser videre enn « Poppy Playtime: Chapter Six», ettersom det er snakk om en ny IP.
Mens vi i går rapporterte at profilen til en av Mob Entertainments kreative direktører antydet utviklingen av « Poppy Playtime: Chapter Six», har nyhetene utviklet seg raskt siden i går kveld. Det viser seg at det har dukket opp flere ledige stillinger hos studioet, knyttet til ulike prosjekter. Og selv om Chapter 6 ikke nevnes spesifikt, er det underforstått – men det er mye mer enn det.
Stillingsutlysningene omfatter blant annet senior AI-spilldesigner, spillregissør, seniorforfatter, ledende nivådesigner og ledende spilldesigner, og dekker den nye tittelen « Poppy Playtime, den uannonserte, men allerede under utvikling værende flerspillertittelen, samt en ny IP vi ikke har hørt om før.
Det er uklart når vi vil begynne å se resultatene av arbeidet de rekrutterer til, men Mob Entertainments planer på mellomlang og lang sikt er ambisiøse, og i mellomtiden kan vi også forvente produksjonen av filmen « Poppy Playtime, som, selv om den er bekreftet, fortsatt er en godt bevart hemmelighet.