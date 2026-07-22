En liste over ledige stillinger hos Mob Entertainment viser at studioet har flere prosjekter på gang, blant annet et nytt flerspillerspill, og at de skal utforske bruken av kunstig intelligens

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Mens vi i går rapporterte at profilen til en av Mob Entertainments kreative direktører antydet utviklingen av « Poppy Playtime: Chapter Six», har nyhetene utviklet seg raskt siden i går kveld. Det viser seg at det har dukket opp flere ledige stillinger hos studioet, knyttet til ulike prosjekter. Og selv om Chapter 6 ikke nevnes spesifikt, er det underforstått – men det er mye mer enn det.

Stillingsutlysningene omfatter blant annet senior AI-spilldesigner, spillregissør, seniorforfatter, ledende nivådesigner og ledende spilldesigner, og dekker den nye tittelen « Poppy Playtime, den uannonserte, men allerede under utvikling værende flerspillertittelen, samt en ny IP vi ikke har hørt om før.

Det er uklart når vi vil begynne å se resultatene av arbeidet de rekrutterer til, men Mob Entertainments planer på mellomlang og lang sikt er ambisiøse, og i mellomtiden kan vi også forvente produksjonen av filmen « Poppy Playtime, som, selv om den er bekreftet, fortsatt er en godt bevart hemmelighet.