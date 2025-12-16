En live-action Gaston-film er under arbeid hos Disney

"Ingen sier nei til Gaston!" Dette gjelder tydeligvis for Disney-ledere, ettersom de har gått videre og gitt grønt lys for en ny film med skurken Beauty and the Beast i hovedrollen. Disney elsker som kjent en live-action-vri på en animert klassiker, men de har allerede gjenfortalt Beauty and the Beast -historien med nyinnspillingen i 2017.

HQ

Derfor kommer det til å Cruella pokker ut av denne spesielle IP-en, og gi Gaston sin egen historie. Deadline rapporterer at tonen i denne filmen vil være litt annerledes enn hva fansen kanskje forventer, med den som tilbyr mer av en "swashbuckling" -stil. Studioet er angivelig veldig høyt på denne ideen.

Gaston var ment å få mer oppmerksomhet etter nyinnspillingen av live-action-filmen på Beauty and the Beast i 2017, med Luke Evans i rollen som skurken han spilte i filmen. Ideen om en Gaston spin-off-serie ble imidlertid skrinlagt. Foreløpig er det ingen regissør knyttet til filmen, men David Callaham skriver manuset og Michelle Rejwan produserer.