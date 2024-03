En live-action Teen Titans-film er under utvikling hos DC Studios

HQ

DC Studios jobber for tiden med en live-action Teen Titans-film. Ifølge en rapport fra The Hollywood Reporter har Supergirl: Woman of Tomorrow-forfatteren Ana Nogueira skrevet manuskriptet.

Bortsett fra disse små detaljene er det lite annet som er kjent om filmen, og vi vet ikke om den er en del av James Gunn og Peter Safrans DC Universe.

Den forrige Teen Titans-filmen var den animerte Teen Titans Go! To the Movies, som ble lansert i 2018. Filmen utspiller seg i løpet av seriens femte sesong, og Teen Titans havner i trøbbel når de forsøker å lage sin egen Hollywood-film.

