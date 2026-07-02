Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Subnautica 2

En lykkelig avslutning på « Subnautica 2 »-saken: Krafton skal betale ut bonusen til utviklerne, selv om studioets administrerende direktør har måttet trekke seg

Ted Gill kom tilbake til selskapet etter en rettskjennelse og forhandlet med utgiveren helt til siste slutt på vegne av sine ansatte.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Assassin's Creed Black Flag Resynced (PS5)

Assassin's Creed Black Flag Resynced (PS5)

From 499.00 NOK at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
Elkjøp
499.00 NOK
79.00 NOK
1-3 days
Buy
POWER
499.00 NOK
59.00 NOK
- days
Buy
Coolshop
538.00 NOK
39.00 NOK
2-5 days
Buy
platekompaniet.no
579.00 NOK
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Konflikten mellom Krafton og Unknown Worlds om royaltyene for « Subnautica 2 » har pågått lenge og har blitt en av de mest uoversiktlige sakene vi noensinne har sett når det gjelder forhandlinger mellom en utgiver og et studio. Kort sagt manipulerte Krafton vilkårene og utgivelsesdatoen for « Subnautica 2 » for å unngå å betale 250 millioner dollar til de ansatte i Unknown Worlds, i tillegg til å si opp toppledelsen uten forvarsel. Senere tvang domstolene utgiveren til å gjeninnsette studioets medgrunnlegger, Ted Gill, som administrerende direktør, og det ser nå ut til at forhandlingene har kommet til en passende avslutning.

Ifølge Jason Schreier i Bloomberg har Krafton gått med på å utbetale bonusen til utviklerne av « Subnautica 2 », samt forpliktet seg til å betale ytterligere insentiver dersom visse (nye) betingelser oppfylles under utviklingen av den endelige versjonen, gitt at « Subnautica 2 » for øyeblikket er et Early Access-spill som allerede har solgt over 4 millioner eksemplarer.

Avtalen er spesielt gunstig for de ansatte denne gangen, da bonusen tidligere var begrenset til ansatte som var aktivt ansatt på tidspunktet for utgiverens oppkjøp av studioet i 2021; nå vil alle – både tidligere og nåværende ansatte – dra nytte av denne bonusen. Som en del av denne avtalen har Ted Gill gått med på å trekke seg fra stillingen som administrerende direktør og forlate selskapet. «Vi har i fellesskap blitt enige om å gå hver til vårt», sa Ted Gill. «Nytt lederskap er den beste veien fremover for studioet.»

«Vi er alle veldig begeistret for Subnautica 2 og den enorme suksessen det har hatt», sa den nå tidligere administrerende direktøren.

Subnautica 2

Relaterte tekster

0
Subnautica 2 (Early Access)Score

Subnautica 2 (Early Access)
ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Vi har dykket dypt ned i den etterlengtede oppfølgeren til Subnautica, på flukt fra store rovdyr og i forsøk på å navigere i farlige miljøer etter nok en krasjlanding på en fremmed planet.



Loading next content