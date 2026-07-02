En lykkelig avslutning på « Subnautica 2 »-saken: Krafton skal betale ut bonusen til utviklerne, selv om studioets administrerende direktør har måttet trekke seg

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Konflikten mellom Krafton og Unknown Worlds om royaltyene for « Subnautica 2 » har pågått lenge og har blitt en av de mest uoversiktlige sakene vi noensinne har sett når det gjelder forhandlinger mellom en utgiver og et studio. Kort sagt manipulerte Krafton vilkårene og utgivelsesdatoen for « Subnautica 2 » for å unngå å betale 250 millioner dollar til de ansatte i Unknown Worlds, i tillegg til å si opp toppledelsen uten forvarsel. Senere tvang domstolene utgiveren til å gjeninnsette studioets medgrunnlegger, Ted Gill, som administrerende direktør, og det ser nå ut til at forhandlingene har kommet til en passende avslutning.

Ifølge Jason Schreier i Bloomberg har Krafton gått med på å utbetale bonusen til utviklerne av « Subnautica 2 », samt forpliktet seg til å betale ytterligere insentiver dersom visse (nye) betingelser oppfylles under utviklingen av den endelige versjonen, gitt at « Subnautica 2 » for øyeblikket er et Early Access-spill som allerede har solgt over 4 millioner eksemplarer.

Avtalen er spesielt gunstig for de ansatte denne gangen, da bonusen tidligere var begrenset til ansatte som var aktivt ansatt på tidspunktet for utgiverens oppkjøp av studioet i 2021; nå vil alle – både tidligere og nåværende ansatte – dra nytte av denne bonusen. Som en del av denne avtalen har Ted Gill gått med på å trekke seg fra stillingen som administrerende direktør og forlate selskapet. «Vi har i fellesskap blitt enige om å gå hver til vårt», sa Ted Gill. «Nytt lederskap er den beste veien fremover for studioet.»

«Vi er alle veldig begeistret for Subnautica 2 og den enorme suksessen det har hatt», sa den nå tidligere administrerende direktøren.