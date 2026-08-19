En måned etter VM-finalen går presidenten i det argentinske fotballforbundet hardt ut mot konspirasjonsteoretikerne

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For en måned siden vant Spania VM-finalen mot Argentina, og det oppstod en rekke konspirasjonsteorier, hvorav noen antydet at de hadde tapt med vilje av ulike grunner, som trusler fra FIFA, hemmelige avtaler eller hva som helst annet enn å innrømme at de ikke hadde vært bedre enn rivalene sine. I dag har Claudio «Chiqui» Tapia, president i det argentinske fotballforbundet, skrevet en kraftig uttalelse der han kritiserer alle som satte i gang disse konspirasjonsteoriene, som selvfølgelig aldri ble bevist.

«Det har gått en måned. En måned siden den finalen. En måned siden løgnene, manipulasjonen og en foraktelig kampanje for å fremstille dette laget som om de hadde kastet kampen. Det mest slående er at ingen, etter en måned, har bedt om unnskyldning. Ingen har stått frem og sagt: ‘Vi tok feil.’ Ingen har hatt ærligheten, verdigheten eller rett og slett motet til å ta ansvar», sa Tapia.

De krevde forklaringer uten å ha et eneste snev av bevis. De pekte fingeren mot spillere som ga alt de hadde. De spredte en løgn og presenterte den som sannhet. Nå er det deres tur til å komme med forklaringer. For storhet ligger også i å innrømme en feil. Og når dere anklager, lyver og offentlig sårer dem som ga alt for denne drakten, er det ikke en tjeneste å be om unnskyldning. Det er en forpliktelse».

Presidenten i det argentinske fotballforbundet krever at konspirasjonsteoretikerne tar ansvar

Mens spillerne våre ga alt på banen, gjorde noen utenfor akkurat det motsatte: de sådde hat, splittet, svertet og prøvde å ødelegge omdømmet til et landslag som har fortjent respekt fra millioner. Til dem alle: ta ansvar».

Tapia sier, med stor alvor: «Det er ingen vei tilbake når man har kalt landslagsspillerne forrædere», og uttrykte sin stolthet over spillerne og trenerstaben, som «fortsatt holder hodet høyt, fordi de vet hva de gjorde den dagen.»

«De vet hvor mye de ga på den banen. Og de vet at da finalen var over, skyldte de ingenting til noen. De som ga alt, har ingenting å forklare. Det har derimot de som løy», konkluderte han.