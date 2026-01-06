En måned før vinter-OL er størrelsen på ishockeybanen fortsatt kontroversiell

HQ

Vinter-OL i Milano-Cortina starter om nøyaktig én måned, og en av de mest populære idrettene, ishockey, vil også være en av de mest kontroversielle, ettersom IIHF (Det internasjonale ishockeyforbundet) har bekreftet at ishockeybanen vil være mindre enn NHL-banene og smalere enn den internasjonale standarden.

IHHF bekreftet i forrige måned at isflaten på banen vil måle 60,0 m x 26,0 m. Det tilsvarer omtrent 196,85 fot x 85,3 fot, noe som er kortere, men litt bredere enn isflatene som brukes i NHL (200 fot x 85 fot), og også smalere enn den internasjonale standarden på 60 meter x 30 meter (ca. 197 fot x 98,4 fot).

IIHF sa at disse dimensjonene er i samsvar med IIHFs regelverk, samsvarer med rinkstørrelsen som ble brukt under vinter-OL i Beijing i 2022 og er helt i samsvar med dimensjonene NHL krever som en del av sine spesifikasjoner for Global Series Game-arenaer, og la til at alle involverte i vinter-OL, inkludert IIHF og IOC, var enige om at "forskjellene i rinkspesifikasjonene er ubetydelige, og bør ikke påvirke verken sikkerheten eller kvaliteten på spillet".