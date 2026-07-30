En mann ble feilaktig dømt til 18 måneders fengsel på grunn av et brukernavn i Skyrim

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En uskyldig mann ble dømt til 18 måneders fengsel og 18 måneders betinget straff på grunn av et misforstått brukernavn. Brandon Klayme ble arrestert i 2020 etter en etterforskning av anklager om barnepornografi og lokking av et barn. I 2023 ble han dømt til fengsel, men først i 2026 ble han endelig frikjent for alle anklager og funnet uskyldig.

Hvordan spiller et brukernavn med Skyrim-tema inn i alt dette? Vel, uheldigvis for Klayme sporet myndighetene, da de lette etter en kriminell i besittelse av barnepornografi, vedkommende opp til en Kik-konto med brukernavnet fus__ro_dah, basert på «Unrelenting Force Shout» fra Bethesdas anerkjente rollespill. Klayme hadde en konto med brukernavnet fus_ro_dah, med bare én understrek, mens gjerningsmannen brukte to. Dette var en feil som gikk ubemerket hen av myndighetene i årevis.

Til tross for at Klayme visste at han var uskyldig, ble feil mann dømt til fengsel fordi han feilaktig ble knyttet til kontoen – som utgjorde grunnlaget for bevisene mot den kriminelle. Ifølge CBC antas det nå at eieren av den mistenkte kontoen befinner seg i California, langt unna Klaymes hjem i Nova Scotia, Canada.

En ankedomstol har siden avgjort at Klayme ikke hadde noen tilknytning til det mindreårige offeret for forbrytelsen, og at han ikke var ansvarlig for noen ulovligheter. I juli i år erklærte panelet som gjennomgikk saken at Klayme «aldri burde ha blitt siktet, og enda mindre dømt.»

Det er ukjent hva Klaymes neste skritt vil være, men han sa at den urettmessige fengslingen «endret løpet av livet mitt.»