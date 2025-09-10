Gamereactor

Verdensnyheter

Mannen som knivstakk en ukrainsk flyktning på et tog i USA, står nå overfor føderale anklager

Han står nå overfor en ekstra tiltale, som kan føre til dødsstraff.

Det er veldig trist å flykte fra en krig for så å bli fanget i en ny. Det var dette som denne uken skjedde med en ukrainsk kvinne som nylig hadde ankommet USA for å starte på nytt. Overvåkningsopptak viser henne gå om bord på et tog i North Carolina, fokusert på telefonen sin, før en mann bak henne plutselig gikk til angrep med kniv. Nå er mannen siktet på føderalt nivå i en sak som raskt har fått nasjonal oppmerksomhet. Den mistenkte var allerede tiltalt på delstatsnivå, men står nå overfor en ekstra tiltale for å ha begått drap på offentlig transport, noe som innebærer mulighet for dødsstraff. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer om den via følgende lenke. Kom igjen!

