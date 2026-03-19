En mann overlevde i to dager uten lungene sine

Kirurger ved Northwestern University i USA har gjort noe bemerkelsesverdig, ifølge Science Daily og Tekniikan maailma. En 33 år gammel mann overlevde i to dager uten lungene sine. En forskningsartikkel om denne bragden ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Med.

Det hele startet som en vanlig influensa, som raskt ble verre: en bakteriell lungebetennelse. Infeksjonen forårsaket et alvorlig akutt lungesviktsyndrom (ARDS), som ødela lungene hans fullstendig og førte til svikt i hjertet, nyrene og andre organer.

Fordi lungene var irreversibelt ødelagt og aktivt spredte infeksjonen til resten av kroppen, var det opp til thoraxkirurgen Ankit Bharat å ta en avgjørelse: Begge lungene ble fjernet fullstendig. Pasienten ble holdt i live av et ekstrakorporalt kunstig lungesystem, som midlertidig tok over som mannens lunger. Apparatet oksygenerte blodet, fjernet karbondioksid og støttet blodsirkulasjonen.

Etter at lungene ble fjernet, begynte pasientens tilstand å bli bedre. Blodtrykket stabiliserte seg, andre organer begynte å komme seg, og infeksjonen kom under kontroll. To dager senere ble det funnet en passende donor for nye lunger, og en dobbel lungetransplantasjon kunne gjennomføres. Og nå, mer enn to år etter operasjonen, lever mannen et normalt liv med fungerende lunger.

Som forventet er metoden bare mulig på høyt utstyrte spesialsykehus - i hvert fall foreløpig - men Bharat håper at metoden vil utvikle seg til å bli en mer utbredt behandling.