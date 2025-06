En massiv Holstin-demo ble nettopp sluppet

Seerne av Future Games Show ble nettopp overrasket av kunngjøringen fra utvikleren Sonka om at indie-overlevelsesspillet Holstin nå har en tilgjengelig demo, og en stor en av slagsen.

Under showet dukket spillet opp for å presentere en ny trailer, før det også ble gjort oppmerksom på at en demo som spenner over hele to timer av spillet nå er tilgjengelig for alle fans å sjekke ut på PC via Steam.

Dette følger to tidligere demoer, og hva som skiller denne fra resten, blir vi fortalt: "den nye demoen gir spillerne en veldig kjøttfull første titt på hele spillets uhyggelige 90-talls øst-euro-drevne opplevelse. Det begynner med åpningssegmentet av Holstins historie, som forklarer hva som trakk deg inn i den forfallne og besatte polske innsjøbyen Jeziorne-Kolonia. Bli kjent med spillets kjerne, fra å delta i intense kamper og løse miljøgåter til å plyndre for å overleve, utforske gater og interiører som er infisert av slim, og samhandle med den ikke fullt så mentalt stabile lokalbefolkningen som fortsatt ikke har forvandlet seg helt."

Ellers lover dette utvidede glimtet inn i spillet også å vise frem kamerasystemet som brukes i Holstin, samt dets belysningssystem, som "sømløst skifter mellom flere perspektiver i sanntidsbelyste, fullt 3D-pikselmiljøer."

For øyeblikket forbereder Holstin seg på å lansere en Kickstarter for å samle inn penger for å fullføre den siste delen av spillet og gjøre det mulig for fans å aktivere og støtte en håndfull tilleggsfunksjoner og ideer også. Den nøyaktige datoen for lanseringen av Kickstarter er ennå ikke bekreftet, men vi vet at dette vil gå forut for den fullstendige lanseringen av spillet senere i 2025 på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch og Switch 2.

Sjekk ut den nye traileren nedenfor.