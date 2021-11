En mikrofon OG en arm? Vi ser nærmere på GXT 255+ ONYX fra Trust

Markedet for USB-baserte mikrofoner designet hovedsakelig for spill- og streamingentusiaster har blitt ganske stort og bredt, men du er for det meste nødt til å velge mellom enten kvalitet eller brukervennlighet, og du må ofte selv kjøpe en separat arm som holder.

Det adresserer Trust nå med GXT 255+ ONYX, en profesjonell mikrofon med en inkludert arm. Utover å ta opp i 24-bit, 192KHz i et kardioid-lydmønster, byr den på en elegant design. Det følger også med et sjokkfeste, og det er også zero-latency-monitorering og integrert kabelhåndtering. Du kan se videoen nedenfor for å lære mer.

Hvis du vil vinne en slik mikrofon, så trenger du egentlig bare å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet for muligheten:

Hva synes du er det mest spennende ved ONYX-mikrofonen, og hvorfor?

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.