En million Switch-konsoller er blitt solgt i Kina

Tencent Holdings, som distribuerer Nintendo i Kina, meddeler nå at Switch har solgt over en million enheter siden lanseringen i landet sent i 2019. Det høres kanskje ikke umiddelbart så imponerende ut, men ifølge South China Morning Post har den allerede forbigått både PlayStation 4 og Xbox One. Det er også verdt å nevne at analytikeren Daniel Ahmad regner med at det totalt finnes fire millioner Switch-konsoller i landet takket være privatimport, som han avslører på Twitter.

Høydare som The Legends of Zelda: Breath of the Wild og Animal Crossing: New Horizons har dog ikke blitt utgitt i landet på grunn av de strenge sensureringene regjeringen har satt opp. Derimot noteres det at Ring Fit Adventure har blitt en hit blant de 13 godkjente titlene.