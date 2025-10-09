A Minecraft Movie 2 bekreftet - får premiere i juli 2027

Folk som jobber på kinoer rundt om i verden må akkurat ha bestemt seg for å ta fri sommeren 2027. Jack Black selv måtte trygle folk om ikke å kaste popkorn eller rope "chicken jockey" da de så A Minecraft Movie, så dagens kunngjøring vil definitivt enten glede eller skremme folk rundt om i verden.

Warner Bros. har bekreftet at Minecraft-filmen får en oppfølger, og at den kommer ganske snart. Det som jeg antar bare vil hete A Minecraft Movie 2 skal ha premiere 23. juli i 2027.

Et interessant valg av premieredato, siden det er samme dag som The Simpsons Movie 2 skulle komme. Jeg sier skulle fordi A Minecraft Movie var svært nær ved å tjene inn 1 milliard amerikanske dollar på kino, så jeg regner med at Homer vil si et skuffet "D'oh!" og endre datoen for sin tilbakekomst til de store lerretene. Men kanskje jeg tar feil, og vi får se Minecraft kollidere med The Simpsons om 21 måneder...

