En Minecraft nasjonalpark er under oppbygging

Mojang samarbeider med The Nature Conservancy for å skape en offisiell Minecraft National Park. Dette vil være et multi-biomoppsett som utvikles av Minecraft skaperne og sies å være "et utstillingsvindu for menneskehetens innvirkning på omgivelsene".

Park vil omfatte gressletter, taiga, tundra, tåkeskog, jungel, savanne, tørrskog, hav og våtmarker, og vil ikke bare inneholde parkvokterstasjoner, men også viltkryssinger og andre måter å demonstrere hvordan vi kan bidra til å bevare naturen på.

Kartet National Park er for tiden under konstruksjon, og lanseringen er planlagt til høsten. Når det lanseres, vil hvem som helst kunne laste det ned og utforske det, og gi donasjoner til The Nature Conservancy, som Mojang, som har gitt 100 000 dollar til den ideelle organisasjonen.

Dette er en annonse: