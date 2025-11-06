En Miss Piggy-film er under arbeid, produsert av Emma Stone og Jennifer Lawrence

HQ

Endelig får en original diva sin egen film. Miss Piggy, muppeten som har sjarmert generasjoner med sin snobbete holdning og imponerende respekt for seg selv, får en solofilm produsert av ingen ringere enn Emma Stone og Jennifer Lawrence.

"Jeg vet ikke om jeg kan kunngjøre dette, men jeg kommer bare til å ... Emma Stone og jeg produserer en Miss Piggy-film, og Cole [Escola] skriver den", sa Lawrence på podcasten Las Culturistas. Kunngjøringen ble møtt med begeistring fra podcastvertene, og selv om det kan høres ut som en feberdrøm, virker det som om prosjektet er veldig reelt.

Det virker også som om Lawrence og Stone vil spille hovedrollene i filmen. "Jeg tror det. Vi er nødt til å... Det er helt jævlig [at vi ikke har gjort en film sammen]," sa Lawrence. Paret har vært venner i årevis, men har ennå ikke delt lerretet i en slik produksjon.

Detaljer om plottet og utgivelsesdatoer holdes hemmelig, om de i det hele tatt eksisterer på dette tidspunktet, men hvis vi kan få Christopher Nolan til å levere en ny dyster biografi i løpet av de neste par årene, kan vi kanskje få en Barbenheimer 2, men med Miss Piggy i rollen som dukken.