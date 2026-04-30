Halo: Combat Evolved

En modder har klart å få Halo: Combat Evolved til å kjøre på en Switch

Det er ikke engang en Switch 2, men den første originale maskinvaren, og den kjører det lokalt uten noen skyverktøy involvert.

Med mindre Microsoft ombestemmer seg, ser det ut til at Halo: Campaign Evolved vil bli utgitt på PlayStation 5 senere i år, og bli det første spillet i serien for Sonys konsoller. Når det gjelder Switch og Switch 2, er ingenting kunngjort ennå, men det betyr ikke at vi ikke kan nyte Master Chiefs første eventyr på Nintendos plattformer også.

X-bruker Generalkidd (via Windows Central) har klart å få en modifisert Switch til å kjøre Halo: Combat Evolved, den originale Xbox-versjonen, uten noen skybaserte løsninger. Spillet lastes ganske enkelt ned og kjøres lokalt, og en kommentar avslører at dette oppnås via en ARM64-versjon av Xbox-emulatoren Xemu.

Bragden har til og med fanget oppmerksomheten til Halo Studios community manager Brian Jarrard, som ikke virker spesielt opprørt, men deler en animert GIF med teksten: "Jeg liker deg, men du er gal."

Vi tviler på at mange er ivrige etter å modifisere Switch-en sin for å spille et Xbox-spill fra 2001, så det er sannsynligvis ikke så nyttig, men det er fortsatt morsomt å se Bungies første ringverden oppe og går på en Nintendo-konsoll.

Halo: Combat Evolved

