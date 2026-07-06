En «Mr. Terrific»-serie er under utvikling hos DC

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Fremtiden til DCU ser kanskje litt usikker ut akkurat nå, etter at den andre store filmen ble en fiasko både på kino og hos kritikerne, men James Gunn og Peter Safran bremser ikke opp utviklingen av superheltuniverset sitt. Vi har fortsatt mange flere filmer og live-action-TV-serier som allerede er annonsert, og nå kommer det enda en til i form av en «Mr. Terrific»-serie.

Mr. Terrific, den smarteste mannen i DCU og en gjennombruddsstjerne i Gunns « Superman », virket som et opplagt valg for en spin-off helt fra det øyeblikket han ble introdusert. Edi Gathegi, som spiller Mr. Terrific, viste stor begeistring for karakteren, og kommer tilbake for å spille ham i spin-off-serien skrevet av Allan Heinberg, showrunneren bak «The Sandman» og manusforfatteren til «Wonder Woman».

The Hollywood Reporter minner oss også om at det er minst én annen « Superman »-spinoff på gang, ettersom Jimmy Olsen skal få en mockumentary-serie som skal spilles inn i høst. At «Supergirl» ble en fiasko, kan være et tilbakeslag for DCU, men det er et tilbakeslag som Gunn og Safran håper de kan overskygge med mer innhold, ettersom vi fortsatt har «Lanterns» og «Clayface» på vei i år, i tillegg til oppfølgeren til « Superman », «Man of Tomorrow», som har premiere i 2027.