En mystisk gambler tjente 436 000 dollar på å vedde på Maduros arrestasjon før den ble kunngjort

En anonym kryptospiller tjente mer enn 436 000 dollar ved å vedde på pågripelsen av Venezuelas president Nicolás Maduro, og plasserte innsatsen kort tid før USAs president Donald Trump offentlig bekreftet operasjonen. Den perfekt timede handelen gir nå næring til mistanker om at noen kan ha tjent på forhåndskunnskap om USAs svært sensitive militæraksjon.

Veddemålet ble gjort på Polymarket (via BBC), en blokkjedebasert prediksjonsplattform der brukerne satser på politiske og globale hendelser. En nyopprettet konto risikerte rundt 32 500 dollar på at Maduro skulle miste makten innen utgangen av januar. Noen timer senere kunngjorde Trump at Maduro var i amerikansk varetekt, noe som gjorde det langsiktige veddemålet til en massiv gevinst.

Polymarket // Shutterstock

Markedsdata viser at forventningene til Maduros avgang var ekstremt lave på fredag, og lå på rundt 6 %, før de steg kraftig sent på kvelden og økte igjen rett før kunngjøringen. Det plutselige skiftet tyder på at traderne brått endret posisjonene sine som om det hadde dukket opp ny informasjon.

Finansvakter sier at mønsteret er urovekkende. "Dette har alle kjennetegnene til en handel basert på innsideinformasjon", sier Dennis Kelleher fra Better Markets (via BBC). Hva synes du om denne informasjonen? Innsideinformasjon eller lykkedag? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.