En nærmere titt på to kommende titler fra Fulqrum Publishing

Under Gamescom 2024 fikk vi muligheten til å prate med Fulqrum-utgiverne og dykke dypere ned i to av deres kommende spennende titler: New Arc Line og Decadent. Vi kunne bare se, ikke røre. Vi kan likevel fortelle deg at begge spillene ser veldig lovende ut og kommer til å levere unike og fengslende opplevelser i sine respektive sjangre.

Da jeg var på vei til Fulqrum-standen på Gamescom 2024, var jeg ikke helt sikker på hva jeg kunne forvente. Jeg hadde en grov idé om hvilke spill vi skulle diskutere, selv om kunnskapen min var begrenset. I løpet av økten vår fikk vi sjansen til å fordype oss i to av de mest lovende kommende titlene fra Fulqrum Publishing.

Selv om vi ikke fikk prøve dem med en kontroller, var det vi så ganske lovende. Fulqrum delte noen eksklusive detaljer som virkelig fanget vår oppmerksomhet. Begge titlene skiller seg ut med sin unike visuelle stil og fortelling, og selv om vi bare kan spekulere i hvordan de vil prestere når vi får hendene på en kontroller, etterlot presentasjonen oss med et sterkt inntrykk av potensialet og kvaliteten deres. La oss dykke ned i detaljene.

I New Arc Line kastes spillerne inn i en episk konflikt mellom arktisk magi og steampunk-teknologi. Dette rollespillet for én spiller byr på en ekspansiv historie der du må velge mellom trolldom og steampunk-dingser mens du navigerer i en ny verden full av magi og mørke.

Handlingen tar deg med til en fremgangsrik by som skjuler mer enn du tror: et sted der overflod skjuler dyp korrupsjon og ulikhet. Om bord på et dampskip begir du deg ut på et oppdrag for å finne en kur mot familiens sykdom. Mens du utforsker denne verdenen, må du ta vanskelige valg og sette sammen en gruppe følgesvenner som vil forme reisen din.

New Arc Line byr på et rikt utvalg av karaktertilpasninger slik at du kan velge mellom ulike raser og klasser, enten du foretrekker å mestre magi eller utnytte teknologi. I turbaserte taktiske kamper kan du slåss, stjele eller lure for å nå målene dine, mens valgene dine påvirker historien som utspiller seg.

Med Decadent har vi å gjøre med et førstepersons skytespill som kombinerer utforskning, skrekk og kamp med en dyp fortelling. I denne tittelen spiller du som John Lorn, en oppdagelsesreisende og soldat som blir en dekadent mystiker etter en traumatisk opplevelse. Lorn sporer en tapt ekspedisjon i Arktis mens han konfronterer lovecraftianske grusomheter og kjemper med sin egen tilregnelighet.

Spillet byr på en oppslukende opplevelse med heftige skuddvekslinger og utforskning av fiendtlige miljøer, som mørke skoger, frossen tundra og utenomjordiske huler. Når du begir deg ut i det ukjente kan du tilpasse arsenalet ditt med eksotiske våpen og magiske gjenstander, og utforske unormale hulrom som utfordrer romtiden. Det dynamiske sinnstilstandssystemet gir et ekstra lag med utfordringer, med hallusinasjoner og panikkanfall som påvirker spillets progresjon.

Spillet skiller seg også ut med sitt fokus på å utforske det ukjente. Spillerne må begi seg gjennom en rekke fascinerende og urovekkende miljøer, fra endeløse isbreer til tidløse nekropoler. Disse omgivelsene er designet for å gi en opplevelse som utfordrer konvensjonell forståelse, ettersom spillerne avdekker gjenstander og hemmeligheter som kan endre historiens gang og deres egen overlevelse - og ikke minst deres tilregnelighet.

I tillegg til New Arc Line og Decadent fikk vi også muligheten til å ta en forhåndskikk på en annen svært lovende Fulqrum-tittel under vårt besøk på Gamescom 2024. Faktisk var det den som fanget oppmerksomheten vår mest. Selv om vi ikke kan dele mange detaljer for øyeblikket på grunn av en sperrefrist kan vi antyde at dette spillet også viser stort potensial, og vi vil gi en mer grundig forhåndsvisning av det snart.

Følg med på våre kommende innlegg for mer informasjon om disse og andre spennende spill i horisonten. Vi har fortsatt mye Gamescom-dekning foran oss.