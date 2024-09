En nærmere titt på tre kommende titler fra Serenity Forge

HQ

Under Gamescom 2024 fikk vi muligheten til å prate med Serenity Forge og gå dypere inn i tre av deres spennende kommende titler: Keylocker, Roman Sands, og Centum. Vi fikk ikke spilt så lenge - rundt 20 minutter per spill - men vi kan allerede nå si at alle tre titlene ser flotte ut og lover å levere unike og fengslende opplevelser i sine respektive sjangre.

Før vi dykker ned i de nye titlene må vi snakke om Serenity Forges stolthet og glede, Slay the Princess, som vi også fikk spille i 20 minutter på sin egen stand. Hvis du likte spillet da det kom ut for omtrent et år siden, har vi gode nyheter for deg. Men før vi kommer inn på det, la meg gi en rask introduksjon for de som kanskje har levd under en stein det siste året...

Slay the Princess var en av de store suksessene i 2023. Denne visuelle skrekkromanen overrasket mange med sin unike fortellerstil, som ikke bare utfordret spillerne med tøffe beslutninger, men også lekte med fortellingen på uventede måter. Originalversjonen hadde et enkelt premiss: Du må gå inn i en hytte og drepe prinsessen, som angivelig er skjebnebestemt til å gjøre slutt på verden hvis du ikke gjør det. Ingenting er imidlertid som det ser ut til, og etter hvert som du samhandler med henne dukker det opp flere spørsmål.

Hvis du elsket det originale spillet og har lyst på mer, har vi gode nyheter: snart kan du spille Pristine Cut, den utvidede utgaven som kommer til konsoller i høst. Denne utgaven vil inneholde tre nye kapitler, nye prinsesser, utvidede ruter og en alternativ slutt. Fans av det originale spillet kan forvente seg mer av det de elsket, mens nye spillere kan glede seg over en raffinert opplevelse med 35 % mer spillbart innhold, slik at hvert valg føles enda mer virkningsfullt.

La oss så gå videre. Vi følger samme rekkefølge som da vi spilte spillene, og begynner med Keylocker. Dette turbaserte rollespillet kaster oss inn i en dystopisk fremtid der musikk er forbudt og stillhet er loven. Du spiller som B0B0, en opprører som bruker musikk som våpen. Med inspirasjon fra spill som Chrono Trigger og Mario & Luigi RPG-ene krever hver eneste bevegelse musikalsk presisjon, noe som gir kampene et unikt lag med utfordringer. Det som imponerte oss mest, var hvordan spillet blander cyberpunk-estetikken med musikkbasert spilling, noe som gir en visuelt og auditivt slående opplevelse.

I løpet av de 20 minuttene vi fikk med Keylocker, skrapte vi bare så vidt i overflaten av den intrikate historien om opprør og kamp mot et undertrykkende system, men vi kan allerede si at spillet lover en minneverdig opplevelse for både rollespill- og rytmespillfans. I tillegg gir friheten til å velge din egen vei og tilpasse karakterene dine massevis av muligheter til å spille på nytt. Når det er sagt... så døde vi hele tiden! Spillet krever så mye musikalsk presisjon at det til tider er vanskelig å treffe riktig tone. Du vil forstå hva jeg mener når du spiller det.

Når det gjelder tankevekkende fortellinger er det Centum som skiller seg mest ut. I dette spillet blir du fengslet, men innser snart at ikke alt er som det ser ut til å være. Det opprinnelige fluktpremisset forvandles raskt til et psykologisk puslespill, der du står overfor en upålitelig forteller som forvrenger virkeligheten hele tiden. Centum vekker minner om titler som The Stanley Parable med sin bruk av en forteller som manipulerer historien basert på handlingene dine.

Det mest spennende med Centum er hvordan spillet tvinger deg til å stille spørsmål ved hver eneste beslutning og dens mulige konsekvenser, ettersom spillet har flere ulike avslutninger og skjulte variabler som vedvarer på tvers av gjennomspillinger. Denne kompleksiteten sørger for at ingen opplevelser er like, og holder deg i en konstant tilstand av usikkerhet.

Til slutt dykker vi ned i den merkelige og apokalyptiske verdenen til Roman Sands, et spill som blander sjangre på en forrykende måte. Til å begynne med virker det som en overlevelsessimulator med estetikken til en visuell roman, men snart innser du at du er fanget mellom to ulike virkeligheter: et luksuriøst tilfluktssted der gjestene venter på verdens undergang, og et forfallent zoologisk forskningsanlegg. De to plottene flettes sammen på uventede måter, og byr på en narrativ opplevelse som svinger mellom ro og skrekk.

Roman Sands skiller seg ut med sin evne til å skape en trykkende atmosfære, samtidig som det har en slående visuell estetikk. Selv om vi ikke kunne dykke så dypt ned i historien som vi skulle ønske, ser spillet ut til å ha en unik struktur som inviterer til utforskning og oppdagelse av hemmeligheter rundt hvert hjørne.

Og det var alt for i dag! Dette er de fire Serenity Forge-titlene vi fikk spille på Gamescom 2024 (Slay the Princess, Keylocker, Centum, og Roman Sands RE:Build).

Variasjonen i fortellinger og spillopplevelser er imponerende. Alle bringer noe nytt til bordet, enten det er en forskrudd visuell roman, et musikkbasert rollespill, et psykologisk puslespill eller en vill blanding av sjangre. Med disse spillene i horisonten bygger Serenity Forge en spennende katalog for de kommende månedene, og vi gleder oss til å se hvordan disse prosjektene utvikler seg.