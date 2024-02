En Naruto-film er på trappene hos Lionsgate.

HQ

Lionsgate har inngått et samarbeid med filmskaperen Destin Daniel Cretton for å lage en live-action-filmatisering av Naruto. Filmen vil være basert på den populære mangaserien, som hittil er trykket i over 250 millioner eksemplarer i mer enn 60 land og territorier.

"Det var en stor ære å møte Mr. Kishimoto i Tokyo og høre om hans omfattende visjon for skapelsen", sier Cretton. "Vi gleder oss veldig til å samarbeide og bringe 'Naruto' til det store lerretet".

Seriens skaper, Masashi Kishimoto, sier: "Da jeg hørte om Destins engasjement, skjedde det rett etter at jeg hadde sett en av hans actionfilmer, og jeg tenkte at han ville være den perfekte regissøren for 'Naruto'. Etter å ha sett de andre filmene hans og forstått at hans styrke er å skape solide dramaer om mennesker, ble jeg overbevist om at det ikke finnes noen annen regissør for 'Naruto'."

"Da jeg møtte Destin, opplevde jeg ham også som en åpen regissør som var villig til å ta imot mine innspill, og jeg var overbevist om at vi ville kunne samarbeide i produksjonsprosessen", fortsetter Kishimoto. "For å si det enkelt, live-action-filmen "Naruto" kommer garantert til å bli en film med spektakulær action og dyptgripende drama. Jeg kan ikke annet enn å glede meg til den."

Takk, Variety.