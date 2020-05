En National Treasure-serie er på vei til Disney+

Husker du National Treasure-filmene? De fikk ikke akkurat storslåtte anmeldelser, og fremstår ikke som flotte eksempler på Nicolas Cages glimrende skuespillerkarriere, men de har fans verden over, og nå får disse fansene snart mer å se fra det universet.

I et intervju med Collider forteller produsent Jerry Bruckheimer at de nå holder på med å utvikle en serie basert på National Treasure-universet sammen med Disney, og det er meningen at serien skal vises på Disney+.

"We're certainly working on one [National Treasure] for streaming and we're working on one for the big screen. Hopefully, they'll both come together and we'll bring you another National Treasure, but they're both very active. ... The one for Disney+ is a much younger cast. It's the same concept but a young cast. The one for theatrical would be the same cast."

Så det ser ikke ut til at Cage er involvert i serien, og i stedet fokuserer de på yngre skuespillere. Som du kan se er det også en ny film på vei, som vi tidligere har rapportert om.