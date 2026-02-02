En Nintendo Partner Direct er satt til å lande denne uken

HQ

Først gikk det rykter om en slags Direct som skulle finne sted denne uken, men siden da har ting blitt mye mer konkrete. Ikke bare er innsidere nå villige til å feste sendingen til en bestemt dato, de er også forberedt på å oppgi nøyaktig hvilken type presentasjon det vil være.

Og ja, det ser ut til at Nintendo vil sende en Partner Direct den 5. februar - en sending dedikert til tredjepartsutviklere som deler nyheter om kommende spill for Switch og Switch 2.

Dette har blitt uavhengig bekreftet av NateTheHate, GameXplain og VGC.

Vi forventer at Nintendo vil bekrefte det innen kort tid, men vi håper å se spill som The Duskbloods, Witchbrook og mye mer.