Takk, AI. Hvis du ikke er klar over det, er vi i en slags global RAM-mangel akkurat nå, på grunn av den utrolige etterspørselen fra AI-sektoren. Du tror kanskje at disse prisøkningene bare vil påvirke PC-byggere og selskaper som kjøper komponenter, men RAM er i stort sett alt som har med databehandling å gjøre, inkludert konsoller. Spesielt Nintendo ser ut til å ha blitt rammet, ettersom selskapet har mistet 14 milliarder dollar i verdi på grunn av den økende frykten.

Denne rapporten kommer via Bloomberg, som viser at Nintendo-aksjen har blitt redusert på nesten hver eneste handelsdag i desember så langt, ettersom frykten for RAM-mangel fortsetter å vokse. Nintendo må nå bruke 41% mer på å skaffe 12 GB RAM-brikkene de bruker til Nintendo Switch 2, og det antas at det er et spørsmål om når, ikke om prisen på konsollen vil stige.

"Økningen av NAND-prisene begynner virkelig å påvirke ekspress-SD-kortprisene," sa Pelham Smithers fra Pelham Smithers Associates, og tok opp et annet problem med brikkemangelen. "Et 256 GB express SD-kort koster 89,99 dollar på Amazon. Dette er i realiteten en kostnad som Nintendo har sendt videre til spilleren."</em>

Vi får se om Nintendo og andre spillselskaper klarer å ri av stormen, eller om vi snart kommer til å mimre om spillkonsoller som koster mindre enn 1000 dollar på grunn av RAM-mangel. Skremmende tider.