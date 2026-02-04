En NMH-cameo i Romeo is a Dead Man? Og Suda51 om No More Heroes 4 og om en hypotetisk Killer7 Remake

HQ

Her om dagen satte vi oss ned med Goichi Suda for å diskutere ikke bare den forestående utgivelsen av Romeo is a Dead Man, men også hans tidligere og fremtidige prosjekter. Og med tanke på hvordan Grasshopper Manufacture's CEO liker at universer kolliderer (i dette tilfellet både i spillet og mellom forskjellige titler), spurte vi om noen potensielle scenarier.

Først og fremst, ettersom vi har sett mange nikk og referanser til No More Heroes-verdenen i Romeo is a Dead Man, kan vi forvente en slags crossover? Er det noe fra den verdenen som dukker opp i dette spillet? Dette var det korte, men umiskjennelige svaret fra Suda51 :

"Det er noe"

Og etter en hel trilogi og en spin-off, er det noen plan eller intensjon om å vende tilbake til Travis Touchdowns univers med en potensiell No More Heroes 4? Her er hva Suda-san hadde å si med en veldig alvorlig, Travis-lignende stemme :

"Jeg har ingen anelse"

Vi hadde riktignok bedt om raske svar på et spørreskjema med høyere tempo mot slutten av intervjuet, men GhM-sjefen utdypet litt mer om en annen av sine klassikere. Med de tydelige referansene til hans "Kill the Past"-trilogi i Romeo is a Dead Man, og med Capcom-klassikere som Hideki Kamiyas Okami som kommer tilbake til det moderne publikummet, er det noen sjanse for en Killer 7-oppfølger eller nyinnspilling?

"Vel, når det gjelder Killer7 spesielt, som du sikkert vet, eies den IP-en av Capcom, så vi kan ikke bare gjøre hva vi vil med den. Det var litt av Killer7 i Travis Strikes Again. På den tiden var det på en måte en gave fra Capcom. "Det er 25-årsjubileum for Grasshopper, så ok, vi lar dere få denne". Så hvis vi skulle gjøre noe med Killer7 igjen, måtte det sannsynligvis være en annen spesiell anledning, som Grasshoppers 30-årsjubileum eller noe sånt. Så for øyeblikket har vi ingen konkrete planer om å lage en oppfølger til Killer7 eller en nyinnspilling, ikke sant?"

[TSA Spoiler] For de som ikke vet det, Travis Strikes Again: No More Heroes fikk en "Day 7"-oppdatering som la til en helt ny cutscene som brukte Killer7s Dan Smith Persona til å avsløre at begge spillene eksisterer i samme univers, selv om den nøyaktige tidslinjen var og selvfølgelig vil være mer komplisert å forklare. Tilfeldigvis ble den oppdateringen utgitt for bare 7 år siden...

Du kan lære mer om Romeo is a Dead Man's rotete historie og romskip-hub, eller om dets potensielle Switch 2- og fysiske utgaver, ved å se hele intervjuet nedenfor, som inkluderer undertekster på ditt lokale språk.