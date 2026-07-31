En ny æra for D&D: «Icons», gjenkomsten av Greyhawk og Dark Sun, samt et samarbeidsprosjekt med World of Warcraft senere i år

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Dungeons & Dragons, 52 år etter oppstarten, er fortsatt en franchise som utvikler seg og endrer seg med tiden, akkurat slik måtene vi forbruker kultur, leser og til og med samhandler med hverandre på, endrer seg – selv når vi alle sitter rundt det samme bordet.

Femtito år er lang tid, og forkortelsen D&D betyr sannsynligvis ikke det samme for meg – en relativt ny spiller som begynte med 5E – som det gjør for den gruppen pionerer fra 1970-tallet som begynte å utforske de første fangehullene og de magiske stedene skapt av Gary Gygax; og det betyr heller ikke det samme for dem som hoppet på bølgen i løpet av 1980- og 1990-årene, takket være den legendariske animerte serien; de som leste romanene av Margaret Weis og Tracy Hickman eller de av R. A. Salvatore, eller kanskje de som opplevde spillet for første gang gjennom fantasien til Bioware, eller mer nylig gjennom Larian Studios, i de tre Baldur's Gate-videospillene.

Som jeg sa, har Dungeons and Dragons forandret seg like mye over tid som spillerne har, og likevel fortsetter dets uendelige verdener av eventyr og magi å gi næring til fantasien og fritiden til generasjon etter generasjon. Wizards of the Coast er vokteren av denne arven, og i dag, under Gen Con (en kongress som for øvrig først ble opprettet og organisert av Gary Gygax i hagen foran hjemmet hans i Lake Geneva, Wisconsin, i 1968), som for tiden finner sted i Indianapolis, har den nye veikartet for D&D for resten av dette året og praktisk talt hele 2027 blitt avduket, sammen med en oversikt over hvordan Wizards har sett for seg det de har kalt «The New Dawn of D&D».

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Vi fikk muligheten til å få en forhåndsvisning av kunngjøringene som nettopp er blitt offentliggjort, under en pressekonferanse bak lukkede dører med lederne for Dungeons and Dragons, og det var virkelig spennende å høre hva som kommer til spillbordene. Til å begynne med, legg merke til denne setningen: «Vi har lyttet til dere.» D&D-panelet fokuserte på fem hovedpunkter som oppsummerer både det fremtidige innholdet de forbereder for utgivelse i trykt form eller på D&D Beyond, samt de ulike avsløringene angående «Universes Beyond», samarbeid med tredjepartsutgivere og nye utviklinger i videospillavdelingen.

Sammensmelting av universer: D&D og World of Warcraft slår seg sammen om en ny utvidelse

Kommer snart: Universes Beyond bringer oss 17. november D&D: World of Warcraft, som hovedattraksjonen i Season of Champions, som ble kunngjort tidligere i år i 2026. Denne nye utgaven bringer Azeroth og dets evige konflikt tilbake til Dungeons and Dragons-multiverset for første gang på 20 år, og er en utvidelse designet for å la dine kommende eventyr utspille seg i denne verdenen, komplett med kjente steder og unike trekk. Denne boken, designet av James Wyatt, inneholder 11 nye raser, 6 nye underklasser og 3 oppdaterte underklasser, som for eksempel Death Knight og Demon Hunter; 60 nye magiske formler, 50 nye monstre og seks fangehull som er omdesignet for bordspillopplevelsen.

I tillegg til alt dette inkluderer *Universes Beyond D&D: World of Warcraft* også lanseringen av en ny kartpakke og en Dungeon Master-skjerm spesielt designet for anledningen.

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«Både *World of Warcraft* og * Dungeons & Dragons * bygger på en kraftfull idé: å tilby spillerne en verden full av muligheter og la dem forme sin egen historie», sa Holly Longdale, utøvende produsent og visepresident for *World of Warcraft* hos Blizzard Entertainment. «Azeroth har alltid betydd noe forskjellig for alle som drar inn i det, enten gjennom heltene de blir, vennene de får eller beslutningene de tar underveis. Å bringe World of Warcraft til D&D-bordet gir spillerne sjansen til å videreføre den ånden på en helt ny måte: din karakter, din gruppe, din historie.»

Tilbake til røttene: Nye historier kommer til Greyhawk og Dark Sun

Veikartet tar oss inn i neste år, og de to miljøene som er bekreftet så langt, er nettopp de som spillerne har etterspurt mest de siste 15 årene – nettopp fordi de ikke var med i 5. utgave. I rekkefølge vil vi tidlig i 2027 se tilbakevendingen av Dark Sun-settingen, det brutale, voksne og postapokalyptiske universet i « Dungeons & Dragons, der målet, i stedet for å redde verden, er å prøve å overleve i den. I løpet av «Season of Survival» vil det bli gitt ut nye bøker (den ene en regelutvidelse, den andre et eventyr) som «inviterer spillerne til å møte tyranniske trollmannskonger og overleve de blodige ødemarkene på Athas».

Greyhawk, den opprinnelige settingen som startet det hele i 1974, kommer også tilbake til Dungeons and Dragons i 2027, og det vil skje på to helt spesielle måter. For det første med en ny eventyrbok kalt Greyhawk: Crown of the Witch Queen, der eventyrere må bestemme seg for om de skal redde eller dømme Greyhawk-verdenen til undergang i møte med fremveksten av vampyren Drelnza, datter av Iggwilv, heksekongen (bedre kjent som Tasha). Men det var mer på gang...

Luke Gygax, sønn av Gary Gygax, gikk på scenen for å kunngjøre at han jobber med enda et Greyhawk-prosjekt, basert på upublisert og uferdig materiale som faren hans etterlot seg. Luke lover at han skal fullføre farens ufullførte eventyr og forbli tro mot farens visjon, og vi får se det i 2027 også.

Return of the Legends: D&D Icons avslører nye prosjekter for Dragonlance og Drizzt

En annen viktig indikator på omfanget av Wizards’ nye strategi for D&D er utnevnelsen av skuespilleren, forfatteren og Dungeon Masteren Joe Manganiello som ny Chief Creative Officer for D&D Icons, et nytt innholdsprogram for spillet som bringer tilbake sentrale skikkelser fra skapelsen og utvidelsen av multiverset og dets miljøer. Joe kunngjorde at Margaret Weis og Tracy Hickman, skaperne av Dragonlance, er tilbake og utvikler nytt innhold til serien sin, inkludert en ny bok som skal bli «det mest ambisiøse bind om Dragonlance i historien».

Også til stede var R.A. Salvatore, en anerkjent forfatter innen Forgotten Realms og kjent for å ha skapt drow-helten Drizzt Do’Urden, som kunngjorde at han skulle ta opp karakteren på nytt for å vekke ham til live igjen med flere historier som utspiller seg i Realms.

I tillegg til disse forfatterne, som skal utvikle innhold direkte for Wizards of the Coast, er det også kunngjort et nytt samarbeidsprogram med eksterne forlag for å utvikle ytterligere innhold for Ravenloft (Ghostfire Gaming), Eberron (Visionary Production and Design) og Forgotten Realms (Kobold Press).

D&D Beyond, nå enklere og i håndflaten din

Selv om kjernen i Dungeons and Dragons alltid vil ligge i den fysiske opplevelsen av å dele eventyr med venner ansikt til ansikt rundt et bord, kan vi ikke overse fellesskapet som, enten av nødvendighet eller bekvemmelighet, foretrekker å kjøre spillene sine via digitale plattformer. I denne sammenheng har andre apper og nettløsninger ligget foran Wizards of the Coast, men selskapet har nå som mål å gjenvinne tilliten til nettspillere gjennom en redesign av D&D Beyond-grensesnittet, som nå muliggjør praktisk bruk på mobile enheter og gir tilgang til en terningkastgenerator, karakterark, trylleformellister, kart osv. – alt fra håndflaten din. Videre vil det bli en spesiell kampanje som tilbyr rabattert tilgang til tjenestens premiumfunksjoner, som å delta i spill ledet av en erfaren Dungeon Master eller å koble sammen fellesskap via denne tjenesten for å spille i virkeligheten.

Videospillet Warlock avslører sin andre hovedperson

Selv om vi forventet å se det på Gamescom, som finner sted i Köln i slutten av august, benyttet Wizards anledningen til å komme med en kunngjøring til de som deltok på Gen Con: Tasha vil være med i Warlock: Dungeons & Dragons, og den prisbelønte skuespillerinnen Maggie Robertson skal spille rollen ved hjelp av stemme- og bevegelsesinnspilling, sammen med Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer), som spiller rollen som Kaatri i spillet. Det ble også bekreftet at Warlock vil være en av titlene som presenteres kvelden den 25. august, med en første trailer for spillet som en del av Opening Night Live.

Og det er i hovedsak alt Wizards of the Coast har skissert for den korte og mellomlange fremtiden til Dungeons & Dragons. Femti-to år senere fortsetter spillet å ha stor gjennomslagskraft på tvers av ulike generasjoner; uansett hvordan du velger å spille, er det noe her for alle. Eventyret venter...