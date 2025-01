En ny æra innen robotstøvsugere: Ben, armer og mer

HQ

Dreame har på CES 2025 avduket en ny støvsuger som kombinerer både armer og ben, noe som markerer et gjennombrudd innen hjemmeteknologi. Denne innovative støvsugeren er ikke bare designet for å klatre over hindringer, men også for å plukke opp større gjenstander, fra herreløse leker til en herresko i størrelse 42, som veier opptil 500 gram.

Denne modellen, som forventes å lanseres snart, innebærer en betydelig forbedring i forhold til tidligere modeller som Dreame X50 Ultra. Den er den første i sitt slag som både er mobil nok til å forflytte seg rundt i hjemmet og sterk nok til å håndtere større rot. Det er tydelig at denne teknologien flytter grensene for hva vi trodde var mulig innen rengjøring i hjemmet.

Er du klar for en støvsuger som kan bevege seg og ta tak i ting helt på egen hånd? Ville du betrodd den å ta seg av rotet ditt?