En ny Avatar: The Last Airbender oppfølgerserie er på vei

Mens vi uten tvil kan forvente å vende tilbake til live-action-verdenen Avatar: The Last Airbender med Netflix i nær fremtid for den andre sesongen, er det andre prosjekter i denne animerte serien som også er under utvikling. I tillegg til en animasjonsfilm i spillefilmlengde som forventes å ha kinopremiere neste år, har det nå blitt avslørt at det også er gitt grønt lys for en animert oppfølgerserie.

HQ

Variety rapporterer at Nickelodeon har bestilt en serie som fortsetter etter hendelsene i Legend of Korra, som i sin tur fortsetter etter hendelsene i Avatar: The Last Airbender. Serien vil strekke seg over to sesonger, presentert som bøker i det tradisjonelle Avatar formatet, med totalt 26 30-minutters episoder planlagt. Når det gjelder seriens navn, så heter den Avatar: Seven Havens.

Serien ledes av Avatar skaperen Michael DiMartino og Bryan Konietzko, alle ved Nickelodeons Animation studio i California. Med den allerede i produksjon, har det til og med blitt gitt en synopsis av serien.

"En ung jordbøyer oppdager at hun er den nye Avataren etter Korra - men i denne farlige tiden markerer den tittelen henne som menneskehetens ødelegger, ikke dens frelser. Hun og hennes forsvunne tvilling, som jages av både mennesker og ånder, må avdekke sin mystiske opprinnelse og redde De syv havner før sivilisasjonens siste festninger kollapser."

Det er uklart når serien vil debutere, men siden den allerede er i produksjon, virker en premieredato i 2026 ikke utelukket.