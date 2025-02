En ny begynnelse: Fra asken av Merge Games reiser det nye indieforlaget Silver Lining seg

HQ

Det er ingen hemmelighet at dette har vært de verste årene for dataspillbransjen når det gjelder jobbstabilitet. Uke ut og uke inn har vi måttet rapportere om nedleggelser av studioer, utgivere, kanselleringer av prosjekter og fremfor alt mange, mange oppsigelser. Og midt i alt dette kaoset må vi også fremheve denne typen historier som handler om nye begynnelser.

I oktober i fjor ble Merge Games, et indieforlag med titler som Morbid: The Lords of Ire, Sunnyside og Alex Kidd in Miracle World DX, lagt ned, men nå har noen av de tidligere medlemmene kommet tilbake for å fortsette å jobbe som utgivere. De vil ta på seg noen av Merges eldre titler så vel som nye prosjekter, både fysiske og digitale, og vil gjøre det under merket Silver Lining (som vi synes er et veldig passende navn).

I meldingen på sosiale medier henviser de også fans som er interessert i de nevnte Sunnyside, Morbid, Smalland: Survive the Wilds eller Bramble the Mountain King til å følge Maximum Entertaiment, en annen liten utgiver som har overtatt disse IP-ene.

Vi sitter igjen med den siste setningen i uttalelsen, som du kan lese nedenfor: "Vi har ridd av stormen, men nå er vi tilbake med mange flotte kunngjøringer som kommer".