En ny del av Rune Factory-serien er på vei

Rune Factory -serien er tilbake på Nintendo Switch med en ny versjon våren 2025, og er et action-RPG og livssimuleringsspill i særklasse.

For første gang i seriens historie utspiller en hovedserie seg nå i det østlige landet Azuma, et sted som er kastet ut i kaos etter en katastrofe kjent som den himmelske kollapsen.

I Rune Factory: Guardians of Azuma tar spillerne rollen som en jorddanser, og reiser gjennom landet for å gjenopprette minnene sine, samt gjenopplive de seks gudene som er avgjørende for å bringe naturen tilbake.

Guidet av Woolby, en bedårende etterkommer av drageguden, tar spillerne rollen som enten Subaru eller Kaguya i dette landet der runene har opphørt å eksistere, og kjemper mot både ødelagte fiender og invaderende krefter på hele reisen, og hjelper folk og bosetninger hvor enn de går.

Samle dine allierte og oppdag sannheten bak drakepakten din i Rune Factory: Guardians of Azuma, som kommer til Nintendo Switch tidlig i 2025.