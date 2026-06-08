En ny demo for Virtue and a Sledgehammer er nå tilgjengelig for spilling

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Midt i en rekke forskjellige kunngjøringer på PC Gaming Show, var utgiveren Devolver Digital til stede for å dele massevis av informasjon og oppdateringer for sine forskjellige kommende titler, inkludert utviklerne Deconstucteam og Selkie Harbours Virtue and a Sledgehammer.

Når det gjelder dette kommende narrative eventyrspillet, var nyhetene ganske enkle, da det så ut til å sette søkelyset på en ny demo som nå er tilgjengelig på PC, som gir en ny smak av den bredere handlingen.

Når det gjelder hva dette prosjektet handler om, forklarer sammendraget: "Når du kommer tilbake til hjembyen din på landsbygda i Spania, finner du alle du noen gang har kjent digitalisert og replikert i maskinform. Dette ville kanskje fått noen til å gå i terapi, men du valgte det modige alternativet: en slegge. Du svinger hammeren som et instrument for å ta et oppgjør, og svinger deg gjennom de mange mekaniske menneskekopiene og bygningene de kaller hjem. Men vil dette redde sjelen din, eller få smerten til å brenne sterkere?"

Du kan se den nye Virtue and a Sledgehammer -traileren nedenfor, og spillet er planlagt å debutere på PC via Steam en gang senere i år.