En ny demo for Warhammer 40,000: Warpforge er nå tilgjengelig

Under Warhammer Skulls -arrangementet kunngjorde utvikleren Everguild at kortkjemperen Warhammer 40,000: Warpforge nå har fått en helt ny demo, som kan spilles frem til 1. juni.

Demoen vil tillate spillere å ta kontroll over en av seks fraksjoner, inkludert Tyranid Leviathan Hive Fleet som også nettopp har blitt kunngjort under utstillingsvinduet. I en pressemelding blir vi fortalt at tyranidene er "drevet av en umettelig sult og klar til å sluke alt i deresvei. Disse horder av glupske romvesener søker å absorbere all levende materie, slik at spillerne kan gyte nye skapninger og sverme byttet sitt, Tyranids er sikker på å holde motstanderne på tærne."

For å legge til dette ble det bemerket at alle som deltar i Warpforge-demoen vil tjene prioritert tilgang til den lukkede alfaen som starter 8. juni. Spillere som deltar i dette vil tjene et minnekort tilbake til bruk når Warpforge debuterer i fremtiden, selv om det er verdt å være klar over at fremgangen som er gjort i denne alfaen ikke vil bli overført til spillet når den kommer.

Per nå er alt vi vet at Warpforge er planlagt å debutere på PC en gang i 2023.