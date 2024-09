En ny dokumentarfilm om Jimi Hendrix er på vei.

Den legendariske rockestjernen Jimi Hendrix' dødsbo har gitt tillatelse til at det kan lages en dokumentarfilm om ikonets tid i London.

HQ

Filmen kommer fra Network Entertainment, Jimi vil bli regissert av Emmy og er nominert til Bao Nguyen - kjent for The Greatest Night in Pop - og skildrer Hendrix' opprinnelseshistorie og vei til stjernestatus.

Nguyen sa: "Å fortelle historien om Jimi Hendrix under hans avgjørende år i London er både en stor ære og et unikt ansvar.

"London har alltid vært en by som inspirerer meg. Etter å ha bodd der følte jeg en dyp forbindelse til byens kreative energi, akkurat som Jimi gjorde da kreativiteten hans nådde ekstraordinære høyder."

Dokumentaren vil inneholde bilder, intervjuer og arkivopptak som aldri før er sett, i sin skildring av denne tiden i Hendrix' liv (takk, THR).