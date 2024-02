En ny E3-erstatning ser ut til å se dagens lys

HQ

E3 er kanskje borte for godt, men det betyr bare at andre selskaper vil prøve å fylle tomrommet etter ReedPops mest berømte spillarrangement. Summer Games Fest har forsøkt å være denne erstatningen, men har ofte kommet til kort når det gjelder å føle seg som et must.

IGN ønsker å lage sin egen E3-erstatning med det de kaller IGN Live. Arrangementet vil finne sted i Los Angeles, vare i tre dager og by på en rekke personligheter fra blant annet spill- og underholdningsbransjen.

Høres det kjent ut? Det ser ut til at nå som E3 virkelig ikke kommer tilbake, er det et hull i markedet, i hvert fall for IGN. Tror du at IGN Live kan ta over der Summer Games Fest har mislyktes og bli den virkelige E3-erstatteren?