En ny filmatisering av The Girl with the Dragon Tattoo er på vei

For 15 år siden ble forfatter Steig Larssons bok The Girl with the Dragon Tattoo filmatisert og hadde premiere på kinoer over hele verden. Den hadde Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgård og flere andre i hovedrollene, og ble en såpass stor suksess at oppfølgeren også ble filmatisert. Snart kan vi forvente at denne historien nok en gang vil fange fansenes oppmerksomhet.

Sky har kunngjort at de har bestilt en dramaserie basert på The Girl with the Dragon Tattoo. Det blir en serie i åtte deler som produseres av Left Bank Pictures, med planlagt innspillingsstart i Litauen i løpet av våren.

Vi vet ennå ikke noe om rollebesetning eller fast premieredato (selv om 2027 virker rimelig med tanke på produksjonsstart), men vi vet hvem som skriver prosjektet, og dette ansvaret er overlevert til The Punisher og Spider-Noirs Steve Lightfoot og The Haunting of Bly Manor's Angela LaManna. De to skal også produsere serien sammen med Andy Harries, Charlotte Moore, John Phillips og Sam Hoyle.

Hvordan denne serien vil skille seg fra filmatiseringen, blir vi fortalt: "Denne dristige og moderne nyfortolkningen bringer The Girl with the Dragon Tattoo inn i nåtiden, med utgangspunkt i karakterene og etterforsknings-DNA-et i Stieg Larssons Millennium-romaner, og med temaer som har økt relevans i dag."

Kommer du til å se denne neste filmatiseringen av The Girl with the Dragon Tattoo?