En ny fiskeart har fått navn etter en Studio Ghibli-figur

En nyoppdaget fiskeart har fått navn etter San, krigerprinsessen og hovedpersonen i Studio Ghiblis Prinsesse Mononoke.

Arten ble funnet av kinesiske forskere som la merke til de unike kinnstripene, som ligner på dem man finner i ansiktet til San. Hovedforfatteren av studien som identifiserte den som en ny art, sier til BBC: "I Prinsesse Mononoke er San en ung kvinne som blir oppdratt av ulver etter å ha blitt forlatt av sine menneskeforeldre. Hun ser på seg selv som en del av skogen og kjemper for å beskytte den."

"Filmen tar for seg det komplekse forholdet mellom mennesker og natur, og fremmer et budskap om harmonisk sameksistens mellom de to: noe vi håper å gjenspeile gjennom denne utnevnelsen."

Den nye fisken tilhører familien Branchiostegidae, og er en dypvannsfisk, en type fisk som ofte finnes på sjømatmarkedene.

