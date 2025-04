Det er få replikker i en buddy-komedie som siteres mer enn "DAAAAMNNN", ordet Chris Tucker og Ice Cube sier i kor i klassikeren Friday fra 1995. Oppfølgerne, Next Friday og Friday After Next, har kanskje ikke gjort det like bra, men serien har vist seg å være en komediefavoritt opp gjennom årene.

HQ

New Line Cinema ser ut til å mene at det fortsatt er et visst potensial i serien, ettersom president og CCO i studioet, Richard Brener, har bekreftet overfor The Hollywood Reporter at en ny Friday-film er under arbeid.

"Vi lager en ny Friday. Vi har nettopp inngått en avtale med Ice Cube om å skrive og spille hovedrollen. Den kommer til å hete Last Friday," sa han.

Tittelen Last Friday antyder at dette blir vår siste gang med serien, og med tanke på hvor lenge det har gått siden Friday opprinnelig ble utgitt er det fornuftig at dette ville være et siste hurra. Vi får se om Chris Tucker eller hans erstatter Mike Epps kommer tilbake, for foreløpig er det bare Ice Cube som har signert.