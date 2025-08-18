En ny kolleksjon av plastposer vil koste deg over 100 pund

HQ

Og jeg som trodde at 10 pence for en plastpose var litt i overkant. Motefirmaet Telfar kombinerer det elegante ved en bæreveske med den nyeste trenden fra New York City og dens bodegaer for å skape en high-end plastveske.

Posene kommer med alle slags design, fra et smilefjes til en "takk for at du handlet"-etikett, men selv om de kanskje ser ut som den billige plasten du får i den lokale nærbutikken, er de alt annet enn billige.

Prisene starter på $148 for disse posene, og Jumbo-versjonene koster $195, begge prisene er over £100, og likevel betaler folk så mye for disse posene. Den vanlige smilefjesvesken er allerede utsolgt, og vi blir ikke overrasket når flere flyr ut av Telfars nettbutikk.

Plasten i disse veskene ser ikke ut til å gå i stykker så snart du putter noe litt tungt i dem, men til syvende og sist er det fortsatt en plastpose, uansett hvor fin den ser ut som en bæreveske.

