En ny meningsmåling viser at et flertall av britene ønsker å bli med i EU igjen

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I 2017 sendte den britiske regjeringen inn sin anmodning om å forlate EU etter en folkeavstemning i 2016 der 51,9 % stemte for «å forlate» mens 48,1 % stemte for «å bli». Det var først og fremst England og Wales som bidro til tallene, mens Nord-Irland var klart for å bli i EU, og i Skottland stemte hele 62,0 % for å bli.

Siden den gang synes mange å føle at ting ikke har blitt som lovet, og det pågår nå debatter om muligheten for å prøve å bli med i EU igjen. Ifølge Bloomberg viser en ny undersøkelse at opinionen er i endring, med bare 33 % som for tiden mener at Storbritannia bør forbli utenfor EU, og særlig personer under 55 år er de som støtter gjeninnmelding mest.

Å bli medlem av EU er ikke det samme som å melde seg inn i en golfklubb eller tegne et Netflix-abonnement, og beslutninger som dette må forutgås av en klar offentlig støtte som også tar hensyn til resultatet av den forrige avstemningen, så regn ikke med gjeninnmelding med det første. Men hvis den offentlige opinionen holder seg stabil, er det selvfølgelig ikke umulig at spørsmålet til slutt vil bli seriøst vurdert.