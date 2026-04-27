En ny nettleser-app får deg til å slutte å skrolle ... med en gigantisk katt som ikke kan fjernes

HQ

En ny nettleserutvidelse er utviklet for å tvinge brukere til å slutte å scrolle på sosiale medier hvis de scroller for lenge. Ifølge Dexerto kommer en kjempekatt opp på skjermen når tiden er inne.

Cat Gatekeeper er en Chrome-utvidelse fra "ZOKUZOKU", og den fungerer som en digital pauseklokke for sosiale medier. Appen plasserer en stor oransje katt over nettleservinduet, og på grunn av dette er det umulig å fortsette å bruke nettstedet før tidtakeren er utløpt.

Brukerne kan selv sette en bruksgrense (standard er 60 minutter) og en pausetid (standard er 5 minutter). Når grensen er nådd, vises katten på skjermen, og brukeren må vente til nedtellingen er avsluttet før økten tilbakestilles. Det må sies at denne utvidelsen bare teller tid mens den støttede sosiale medier-fanen er aktiv. Hvis brukeren bytter til en annen fane eller app, stopper tidtakeren.

Listen over støttede sosiale medier er for øyeblikket X, Instagram, TikTok og YouTube. Men av en eller annen grunn har utvikleren delt skjermbilder som viser alternativer for Facebook, Reddit, Threads og Bluesky også.