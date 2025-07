En ny Night at the Museum-film er under arbeid

En ny Night at the Museum er under arbeid hos 21 Laps for 20th Century Fox, og har nå hentet inn forfatteren Tripper Clancy til å skrive en ny versjon av filmen.

Som rapportert av Deadline, vil denne nyinnspillingen være en ny historie satt på museet med helt nye karakterer. Shawn Levy, regissøren av de tre originale Night at the Museum filmene, kommer tilbake som produsent sammen med Dan Levine.

I Night at the Museum fra 2009, som er en adaptasjon av Milan Trencs barnebok fra 1993, spilte Ben Stiller en museumsvakt som oppdaget at alle utstillingsgjenstandene ble levende etter mørkets frembrudd. Filmen fikk to oppfølgere, og hele trilogien spilte inn mer enn en milliard dollar på kino. Det er foreløpig uvisst om Ben Stiller eller noen av birollene fra den opprinnelige trilogien kommer tilbake, men siden dette blir betegnet som en nyinnspilling, kan det hende at vi får se en helt annen rollebesetning i denne nye historien.