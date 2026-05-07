En ny Planet of the Apes-film er på trappene, men den vil ikke fortsette handlingen i Kingdom

HQ

En ny Planet of the Apes-film er under utvikling hos 20th Century Fox, men den ser ut til å starte et nytt kapittel i den høyprofilerte franchisen. En ny regissør skal tilkalles til filmen i The Fantastic Four: First Steps Matt Shakman, og et manus blir skrevet av Josh Friedman.

Deadline rapporterer at selv om de fleste plottdetaljer holdes under omslaget, vil dette ikke være en fortsettelse av Kingdom of the Planet of the Apes. 2024-filmen fra Wes Ball gjorde det ganske bra med kritikere og generelt publikum, og trakk inn 397 millioner dollar på det globale billettkontoret. Det ser imidlertid ut til at vi visker tavlen ren for denne nye filmen. Vi får fortsatt følge en planet der apene er den dominerende arten, men vi får se om dette er et helt nytt univers, eller om det bare utspiller seg et annet sted.

Filmen er ikke offisielt bekreftet ennå, og det er heller ikke avslørt om den vil følge de tidligere filmene eller ikke, så vi må bare vente og se til 20th Century Fox snakker om hvor apeeventyrene våre tar oss videre.