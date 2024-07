En ny rekord for høyeste internetthastighet har blitt satt

HQ

Mange av oss gamere ønsker oss bedre internetthastighet. Høye nedlastingshastigheter betyr at vi kan oppdatere favorittspillene våre, uansett hvor store oppdateringene er. Og med stadig større spill er raskt internett blitt et must for mange gamere.

Men hva om du kunne laste ned store spill på bare noen få millisekunder? Det er det forskere i Japan har klart å oppnå, med en ny rekordhastighet på 420 millioner Mbps eller 402 Tbps.

Det er rundt 25 % høyere enn den forrige rekorden, og det betyr at du kan laste ned spill som Baldur's Gate III, det nyeste Call of Duty og mye mer på mindre enn ett sekund. I hvert fall hvis maskinvaren på PC-en din kunne holde tritt med den hastigheten, eller hvis den på noen måte var rimelig.

Dette er en annonse: